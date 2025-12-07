07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
14:30
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
14:30
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
13:30
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
13:30
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
14:15

Icardi ayrılırsa, yerine gelecek isim: Gimenez

Sözleşme belirsizliği yaşayan Mauro Icardi'nin devre arasında ayrılabileceği konuşulurken, Galatasaray yönetiminin olası bir ayrılık için Milanlı Santiago Gimenez'i takibe aldığı iddia edildi.

07 Aralık 2025 10:02
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Icardi ayrılırsa, yerine gelecek isim: Gimenez
Galatasaray'da son dönemin tartışılan ismi Mauro Icardi için belirsizlik sürüyor.
 
Yönetim, son haftalarda performansı ve bazı maçlarda ilk 11'de yer almamasına verdiği tepkiler nedeniyle gündemin merkezine oturan Arjantinli yıldızla ilgili kritik bir kararın eşiğine geldi.
 
SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ YAPILMAMASI RAHATSIZLIK YARATTI
 
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Icardi ile henüz bir kontrat görüşmesi yapılmadığı, bunun da yıldız futbolcuda ciddi bir rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.
 
Bu nedenle deneyimli golcünün devre arasında ayrılık yönünde bir adım atabileceği iddia ediliyor.
 
YÖNETİM AYRILIĞA SICAK BAKABİLİR
 
Eğer Icardi cephesinden ayrılık sinyali gelirse ya da Galatasaray'a resmi bir teklif ulaşırsa, yönetimin bu seçeneği masaya güçlü biçimde yatıracağı ifade ediliyor.
 
Hatta iddialara göre sarı-kırmızılılar, olası bir ayrılık senaryosu için alternatif ismi dahi belirledi.
 
GÖZLER SANTIAGO GIMENEZ'DE
 
Takvim'in haberine göre Galatasaray, Icardi'nin takımdan ayrılması halinde Milan forması giyen Santiago Gimenez'i gündemine aldı.
 
Son dönemde İtalya basınında da Meksikalı golcünün devre arasında Milan'dan ayrılabileceği yönünde haberler çıkıyor.
 
FENERBAHÇE DE PEŞİNDE
 
24 yaşındaki forvetin adı bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu.
 
Meksikalı yıldızın devre arası transfer döneminin önemli başlıklarından biri olması bekleniyor.
 
Galatasaray cephesinde ise tüm gözler Icardi ile yapılacak görüşmelere çevrilmiş durumda. 
 
Yönetimin, Arjantinli yıldızla ilgili vereceği karar camiada büyük merak uyandırıyor.
 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
