Icardi ayrılırsa, yerine gelecek isim: Gimenez

Galatasaray 'da son dönemin tartışılan ismi Mauro Icardi için belirsizlik sürüyor.

Yönetim, son haftalarda performansı ve bazı maçlarda ilk 11'de yer almamasına verdiği tepkiler nedeniyle gündemin merkezine oturan Arjantinli yıldızla ilgili kritik bir kararın eşiğine geldi.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ YAPILMAMASI RAHATSIZLIK YARATTI

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Icardi ile henüz bir kontrat görüşmesi yapılmadığı, bunun da yıldız futbolcuda ciddi bir rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

Bu nedenle deneyimli golcünün devre arasında ayrılık yönünde bir adım atabileceği iddia ediliyor.

YÖNETİM AYRILIĞA SICAK BAKABİLİR

Eğer Icardi cephesinden ayrılık sinyali gelirse ya da Galatasaray'a resmi bir teklif ulaşırsa, yönetimin bu seçeneği masaya güçlü biçimde yatıracağı ifade ediliyor.

Hatta iddialara göre sarı-kırmızılılar, olası bir ayrılık senaryosu için alternatif ismi dahi belirledi.

GÖZLER SANTIAGO GIMENEZ'DE

Takvim'in haberine göre Galatasaray, Icardi'nin takımdan ayrılması halinde Milan forması giyen Santiago Gimenez'i gündemine aldı.

Son dönemde İtalya basınında da Meksikalı golcünün devre arasında Milan'dan ayrılabileceği yönünde haberler çıkıyor.

FENERBAHÇE DE PEŞİNDE

24 yaşındaki forvetin adı bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Meksikalı yıldızın devre arası transfer döneminin önemli başlıklarından biri olması bekleniyor.

Galatasaray cephesinde ise tüm gözler Icardi ile yapılacak görüşmelere çevrilmiş durumda.

Yönetimin, Arjantinli yıldızla ilgili vereceği karar camiada büyük merak uyandırıyor.