İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Montella'ya destek!

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Konya'da konuk ettiği İspanya'ya kötü bir oyun ortaya koyduğu mücadelede 6-0 kaybetmiş ve İtalyan teknik adam Vincenzo Montella oyun ve skordan dolayı sosyal medya üzerinden istifaya çağrılmıştı.Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun maçın ardından deneyimli teknik direktör ile bir araya geldiği ve Montella'ya moral verdiği öğrenildi.Hacıosmanoğlu'nun İtalyan çalıştırıcı ile yaptığı görüşmede,ifadelerini kullandığı belirlendi.Türkiye ile 25 maça çıkan İtalyan teknik adam, 13 galibiyet, 8 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.