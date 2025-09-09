08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
0-1
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
4-0
08 Eylül
Kosova-İsveç
2-0
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
3-0
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
0-2
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
0-3
08 Eylül
İsrail-İtalya
4-5
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
1-0

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Montella'ya destek!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, İspanya maçının ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir araya geldiği ve İtalyan hocaya moral verdiği öğrenildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Montella'ya destek!
A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Konya'da konuk ettiği İspanya'ya kötü bir oyun ortaya koyduğu mücadelede 6-0 kaybetmiş ve İtalyan teknik adam Vincenzo Montella oyun ve skordan dolayı sosyal medya üzerinden istifaya çağrılmıştı.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun maçın ardından deneyimli teknik direktör ile bir araya geldiği ve Montella'ya moral verdiği öğrenildi.

Hacıosmanoğlu'nun İtalyan çalıştırıcı ile yaptığı görüşmede, "Hocam bazen böyle maçlar olur. Biz sana güveniyoruz. Gelen eleştirileri kafanı takma. Biz federasyon olarak senin arkandayız. Benim Dünya Kupası'na gideceğimize inancım tam." ifadelerini kullandığı belirlendi.


25 MAÇTA 13 GALİBİYET

Türkiye ile 25 maça çıkan İtalyan teknik adam, 13 galibiyet, 8 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
