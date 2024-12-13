İbrahim Hacıosmanoğlu: "Hollanda ile hesabımız var"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa elemelerindeki rakiplerinin belli olmasının ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Hollanda ile hesabımız var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2024 15:27
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa elemelerindeki rakiplerinin belli olmasının ardından açıklamalar yaptı.

"TARİHİN EN İYİ JENERASYONU"

A Milli Takım'a çok güvendiklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, "22 senenin üzerine Cenab-ı Allah nasip eder, inşallah ABD'ye gideriz. 22 sene oldu. Ben inanıyorum, tarihin en iyi ve en karakterli jenerasyonu. Amerika'ya gideceğimize sonsuz inancımız var. Bizler de elimizden geleni yapacağız arkadaşlarla beraber." ifadelerini kullandı.

"HOLLANDA İLE HESABIMIZ VAR"

İspanya/Hollanda eşleşmesinden Hollanda'yı istediğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Hollanda ile bir hesabımız var. İspanya'yı yenmeleri için onları destekleyeceğiz. Sonrasında biz kendi işimize bakacağız." sözlerini sarf etti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery