İbrahim Hacıosmanoğlu göreve başlıyor!

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün (pazartesi) göreve başlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İbrahim Hacıosmanoğlu göreve başlıyor!
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22 Temmuz 2024 09:44
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün (pazartesi) Riva'da yönetimiyle beraber mesaisine başlayacak. Başkan ilk olarak yönetim kurulundaki görev bölümünü yapacak.

Bilindiği üzere Hacıosmanoğlu'nun çağrısı üzerine önceki gün, Merkez Hakem Kurulu istifasını vermişti. Diğer kurulların da bugün istifalarını yönetime iletmeleri bekleniyor.

Futboldaki sorunları çözeceklerini belirten Hacıosmanoğlu, "Futbol ailesini kucaklayacağız. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Geçmişte yaptıklarım, bir kulüp aidiyetinden kaynaklanmaktaydı. Artık ailenin lideriyim" demişti.

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