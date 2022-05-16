Ibra taraftarı selamlarken otobüsün camını kırdı!

İtalya'da Inter'in 2 puan önünde lider konumda bulunan Milan'da Zlatan Ibrahimovic, flaş bir olaya imza attı.
İsveçli yıldız, Atalanta ile oynayacakları maç öncesi takımı karşılayan taraftarları selamlarken otobüsün camını kırdı.
Taraftarların coşkulu karşılamasına kayıtsız kalmak istemeyen Ibrahimovic, takım otobüsüne eliyle vurarak tepkisini gösterdi. O sırada camın çatladığı görüldü.
İşte Ibrahimovic'in takım otobüsünün camını kırdığı o an:
İsveçli yıldız, Atalanta ile oynayacakları maç öncesi takımı karşılayan taraftarları selamlarken otobüsün camını kırdı.
Taraftarların coşkulu karşılamasına kayıtsız kalmak istemeyen Ibrahimovic, takım otobüsüne eliyle vurarak tepkisini gösterdi. O sırada camın çatladığı görüldü.
İşte Ibrahimovic'in takım otobüsünün camını kırdığı o an:
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