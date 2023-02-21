Huylu huyundan vazgeçmiyor: Karius

Bir dönem Beşiktaş'ın kalesini de koruyan Newcastle United'ın Alman kalecisi Loris Karius, ilk 11'de başlayacağı İngiltere Lig Kupası finalinden önce Milano'da görüntülendi.



Newcastle United'ın 24 yıl sonra bir kupada final oynayacağının kesinleşmesi sonrası as kaleci Nick Pope, Liverpool'a karşı oynanan maçta kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü. 2018'de hatalı goller yediği Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinden bu yana ilk kez bu denli büğyük bir maçta oynayacak olan Karius, kız arkadaşı Diletta Leotta ile bir kafede görüntülendi.



Manchester United'a karşı 5 gün sonra oynanacak finalden önce Karius'un ekstra çalışmalar yapmak ve motive olmak yerine kız arkadaşıyla buluşmak içinm Milano'da olması eleştirileri de beraberinde getirdi.





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