Hüsnü Yusuf, nişangahına 2026 Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nı koydu

Milli para atıcılık sporcusu Hüsnü Yusuf Vural, 2026 Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nda birincilik hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.Babasının atölyesindeki kıyma makinesine 1,5 yaşında kolunu kaptıran ve sağ kolu ampute edilen Hüsnü Yusuf, 12 yaşındayken öğretmeninin yönlendirmesiyle badmintona başladı.Badmintonda 8 yıl ter döken Hüsnü Yusuf Vural, milli takım hayaliyle 2025'te tanıştığı antrenör Ergün Aydoğan sayesinde atıcılık sporuna yöneldi.Bu yıl katıldığı Türkiye şampiyonalarında birincilik elde ederek milli takım forması giymeye hak kazanan Hüsnü Yusuf, Hırvatistan'da 3-7 Ekim'de düzenlenen Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nda derece elde edemese de azminden hiçbir şey kaybetmedi.Aksaray Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü mezunu Hüsnü Yusuf, Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde ocak ayında düzenlenecek 2026 Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası için ter döküyor.Hüsnü Yusuf Vural (24), AA muhabirine, 1,5 yaşında babasının pastırma ve sucuk atölyesindeki kıyma makinesine kolunu kaptırmasıyla engelli kaldığını söyledi.Zorluklar yaşadığını ancak üstesinden geldiğini vurgulayan Hüsnü Yusuf, şöyle konuştu:Hüsnü Yusuf Vural, milli formayı giymenin çok ayrı bir duygusu ve sorumluluğu olduğunu dile getirdi.İlk şampiyonada bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşı'nı okutacağına inandığını belirten Hüsnü Yusuf, şunları kaydetti:Antrenör Ergün Aydoğan ise Hüsnü Yusuf Vural'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu, iki aylık atıcılık serüveninin ardından katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı başardığını söyledi.Hüsnü Yusuf Vural'ın milli takım seçmelerini de kazandığını anlatan Aydoğan,ifadelerini kullandı.