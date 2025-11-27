27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
23:00
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
20:45
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
23:00
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
20:45
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
20:45
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
20:45
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
20:45
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
20:45
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
20:45
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
20:45
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
20:45
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
23:00
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
23:00
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
23:00
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
23:00
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
23:00
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
23:00
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
20:45
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
20:45
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
20:45
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
23:00
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
20:45
27 Kasım
PAOK-Brann
20:45
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
20:45
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
20:45
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
20:45
27 Kasım
FC Porto-Nice
20:45
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
23:00
27 Kasım
Genk-Basel
23:00
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
23:00
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
23:00
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
23:00
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
23:00
27 Kasım
Rangers-Braga
23:00
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
23:00
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
23:00

Hüsnü Yusuf, nişangahına 2026 Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nı koydu

Milli para atıcı Hüsnü Yusuf Vural, Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

calendar 27 Kasım 2025 12:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hüsnü Yusuf, nişangahına 2026 Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nı koydu
Milli para atıcılık sporcusu Hüsnü Yusuf Vural, 2026 Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nda birincilik hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.

Babasının atölyesindeki kıyma makinesine 1,5 yaşında kolunu kaptıran ve sağ kolu ampute edilen Hüsnü Yusuf, 12 yaşındayken öğretmeninin yönlendirmesiyle badmintona başladı.

Badmintonda 8 yıl ter döken Hüsnü Yusuf Vural, milli takım hayaliyle 2025'te tanıştığı antrenör Ergün Aydoğan sayesinde atıcılık sporuna yöneldi.


Bu yıl katıldığı Türkiye şampiyonalarında birincilik elde ederek milli takım forması giymeye hak kazanan Hüsnü Yusuf, Hırvatistan'da 3-7 Ekim'de düzenlenen Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nda derece elde edemese de azminden hiçbir şey kaybetmedi.

Aksaray Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü mezunu Hüsnü Yusuf, Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde ocak ayında düzenlenecek 2026 Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası için ter döküyor.

- Başarısıyla motive oldu

Hüsnü Yusuf Vural (24), AA muhabirine, 1,5 yaşında babasının pastırma ve sucuk atölyesindeki kıyma makinesine kolunu kaptırmasıyla engelli kaldığını söyledi.

Zorluklar yaşadığını ancak üstesinden geldiğini vurgulayan Hüsnü Yusuf, şöyle konuştu:

"Badmintonda birçok maça çıktım, Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü gibi derecelerim vardı. Ergün hocam atıcılığı anlattı, beni motive etti ve böylelikle atıcılık kariyerim başladı. Tüfeği elime aldığımda heyecanlanmıştım. Antrenmanlarda iyi sonuçlar gelmesi beni daha da motive etti. Ardından ilk kez katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ettim. Milli takım kota atışlarını geçerek milli takıma seçildim. Hırvatistan'da 3-7 Ekim'de düzenlenen Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'na katıldım. Ancak orada bazı sıkıntılar oldu elimden geleni yapmama rağmen derece elde edemedim. Tecrübe kazandıktan sonra daha iyi dereceler elde edeceğime inanıyorum."

- "Finale yüksek bir puanla girmek için çalışmalarımı yoğunlaştırdım"

Hüsnü Yusuf Vural, milli formayı giymenin çok ayrı bir duygusu ve sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

İlk şampiyonada bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşı'nı okutacağına inandığını belirten Hüsnü Yusuf, şunları kaydetti:

"2026'nın ilk ayında Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası düzenlenecek. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Çoğunlukla maç antrenmanları yapıyorum. Yüksek puanlar almaya çalışıyorum. Finale yüksek bir puanla girmek için çalışmalarımı yoğunlaştırdım. Haftanın belirli günlerinde çift antrenman yapıyoruz. İnşallah Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nda ilk 8'e girip ardında altın madalyayı kazanmak istiyorum."

Antrenör Ergün Aydoğan ise Hüsnü Yusuf Vural'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu, iki aylık atıcılık serüveninin ardından katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı başardığını söyledi.

Hüsnü Yusuf Vural'ın milli takım seçmelerini de kazandığını anlatan Aydoğan, "Avrupa Şampiyonası'na sıkı şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah Vural, oradan madalyayla dönecek. Çok hırslı ve azimli bir sporcu. Önümüzdeki şampiyonalarda altın madalya bekliyorum." ifadelerini kullandı.

