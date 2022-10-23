Hurdacıydı, bisiklette birinci oldu!

Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 13'ncü Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı etkinliği düzenlendi. Yarışta genel klasmanda birinciliği, gündelik hayatında baba mesleği hurdacılıkla uğraşan Şevket Özer elde etti.



6 YILDIR BİSİKLET SPORUYLA İLGİLENİYOR



6 yıldan bu yana bisiklet sporuyla uğraşan Özer, "Biraz zor oluyor bu sporla uğraşmak benim için çünkü hem aileme ayırmam gereken bir vakit var, aynı zamanda işime de vakit ayırmam lazım ve geriye çok kısıtlı bir zaman kalıyor. O zamana da bu sporu sığdırmaya çalışıyorum. Severek yaptığımız için sonuçlarını da alıyoruz" dedi.



Edirne'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bisiklet Federasyon İl Temsilciliği ve Edirne Bisiklet Gençlik Spor Kulübü (EBİS) işbirliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı, sporcularının kıyasıya rekabetine ev sahipliği yaptı. Yarışma büyük erkek, master A erkek, master B erkek, genç erkek ve kadın olmak üzere 5 kategoride yapıldı. 217 sporcunun 70 kilometrelik parkurda ter döktüğü yarışın startını Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık verdi. Sporcular; Kocasinan Mahallesi Şevki Arman Caddesi üzerinden başladıkları parkurda, Havsa ilçesine bağlı Yolageldi Köyü'ne kadar gidip, aynı yol üzerinden geri döndü.



"KAZASIZ BELASI BİR SEZON DİLİYORUM"



Yarışın başlangıcında sporculara başarılar dileyen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Organizasyonun bu yıl 13'üncüsü gerçekleştiriliyor. Katılımlarından dolayı tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyor, kazasız belasız bir organizasyon olmasını diliyor, tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.



Bisiklet İl Temsilcisi Utku Zorlutuna da katılımdan memnun olduklarını belirterek, "Bu sene 5 kategoride yarışımızı gerçekleştiriyoruz. Sporcularımız 70 kilometrelik parkurda yarışacak. Geçen seneye nazaran bu sene iyi bir havada yarışıyorlar çünkü geçen sene yağmurda ıslanmış ve zorluk çekmiştik. Sporcularımız memnun, biz katılımdan memnunuz. Güzel bir organizasyon oluyor. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turuna Edirne'nin de dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor. 2023 yılında parkurla ilgili çalışmalar netleştikçe ilimizin de katılımı belli olacaktır" diye konuştu.



BİRİNCİLİK SARAYSPORLU ÖZER'İN



Sporcuların toplu olarak start aldığı yarışmada genel klasmanda birinciliği Sarayspor 1953 adına yarışan Şevket Özer, 1 saat 46 dakika 9 saniyelik derecesiyle kazandı. Tam altın, kupa ve bisikletle ödüllendirilen Özer'e, hediyelerini Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal verdi. Yarış sonrası açıklama yapan Özer, gündelik hayatında hurdacılıkla uğraştığını söyledi.



BABA MESLEĞİ HURDACILIKLA UĞRAŞIYOR



Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Özer, işe bisikletle gidip gelirken bisiklet sporuna merak saldığını belirtti. Özer, "5-6 yıldır profesyonel olarak bu sporu yapıyorum. Baba mesleğim olan hurda işiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 2 senedir bu mesleği sürdürüyorum. Boş zamanlarımda bisiklete biniyorum, işe bisikletle gidip geliyorum. Hafta sonlarını da genellikle bisikletle geçiriyorum. İlk başlarda işe bisikletle gidip gelmeye başladım, daha sonra amatör olarak yaparken profesyonel olarak yapmaya karar verdim. Yarışlara katıldım. 2019 yılında burada genel klasmanda 2'nci olmuştum. Geçen sene bir sakatlık yaşadım ve dereceye giremedim. Bu sene genel klasmanda 1'inci oldum" ifadelerini kullandı.



"SEVEREK YAPTIĞIM İÇİN SONUCUNU ALIYORUM"



Çalışırken bisiklet sporu yapmanın zorluğuna da vurgu yapan Özer, "Kısıtlı zamanda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biraz zor oluyor bu sporla uğraşmak benim için çünkü hem aileme ayırmam gereken bir vakit var, aynı zamanda işime de vakit ayırmam lazım ve geriye çok kısıtlı bir zaman kalıyor. O zamana da bu sporu sığdırmaya çalışıyorum çünkü vakit alan bir spor. Antrenmanı en az 1-2 saat sürüyor. Hava koşulları çok zor olabiliyor. Yeri geliyor yağmurda, çamurda sürüyoruz. Ama severek yaptığımız için sonuçlarını da alıyoruz" şeklinde konuştu.



Yarışmada diğer klasmanlarda dereceye giren isimler şu şekilde oluştu:



Büyük Erkek: 1. Şevket Özer, 2. Eyüp Durgun, 3. Ozan Yavuz



Genç Erkek: 1. Arda Tekirdağ, 2. Mevlüt Görkem Ceylan, 3. Sinan Şen



Master A: 1. Gökhan Uzuntaş, 2. Yunus Özdemir, 3. Timur Nizam



Master B: 1. Zafer Yalın, 2. Cem Kandemir, 3. Bora Tirki



Kadın: 1. Reyhan Yakışır, 2. Meltem Kılıç, 3. Elif Nur Aktı





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