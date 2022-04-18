Hull City, seriyi sürdüremedi: 2-1

İngiltere Championship'in 43. haftasında Gary Rowett'in ekibi Milwall ile Şota Arveladze'nin yönetimindeki Hull City karşı karşıya geldi.



Milwall'ın sahası olan The Den'de oynanan maç, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Milwall'ın golleri 51'de Scott Malone ve 55'te Tom Bradshaw'dan gelirken Hull City'nin tek golü 87. dakikada Tom Eaves'den geldi.



Ligde iki maçlık galibiyet serisi yakalayan Hull City, bu sonuçla beraber serisini sürdürememiş oldu.



Ligde son 3 maçta 7 puan alan Milwall, 65 puana ulaşırken Hull City, 47 puanda kaldı.





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