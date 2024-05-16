Son dakika! Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı?

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, dava kapsamında tutuklu yargılanan sanıklar arasında yer alıyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları duruşma öncesinde dava için, "Türkiye ve demokratikleşme için bir yol ayrımıdır" dedi.

Duruşmayı, DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve çok sayıda CHP milletvekilinin de arasında bulunduğu CHP heyeti de takip ediyor.