Trabzonspor'da öncelik stopere verildi

Trabzonspor'da yeni sezonda en ciddi değişim stoper bölgesinde olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da öncelik stopere verildi
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16 Mayıs 2024 12:46
Trabzonspor'da yeni sezonda en ciddi değişim stoper bölgesinde olacak. Joaquin Fernandez ve Denswil gibi 2 maliyetli isimle yolları ayırmayı hedefleyen Trabzonspor'da, kiralık Benkovic gidiyor. Baniya'yı da Abdullah Avcı'nın takımda düşünülmediği öğrenildi.

Yerli statüsünde görev yapan Baniya'ya gelecek teklifler değerlendirilecek. Diğer bir düşünce, oyuncunun kiralık gönderilmesi. Eğer bu plan gerçekleşirse, stoper hattı yeniden dizayn edilecek.

EMİRHAN'A AVRUPA KANCASI

Yabancıda lider özellikli ve üst düzey isimler almayı hedefleyen Trabzonspor, yerli stoper de mutlaka alacak. Yurt içinde 1 numaralı hedef; Emirhan Topçu.

Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki yıldızı, bu sezon ligde 32 maça çıktı. Sergilediği performansla bazı Avrupa kulüplerinin de radarına giren Emirhan için Rize'nin beklentisi yüksek olsa da oyuncunun 1 senelik sözleşmesi kaldı. Bu transferde oyuncu cephesini ikna etmek önemli.

FRANSA'DA OYNUYOR

Yerli stoperde radara giren diğer oyuncu; Eray Cömert. Bonservisi Valencia'da bulunan Eray, bu sezon kiralık olarak Nantes forması giyiyor. Ligue 1'de 24 maça çıkıp, 2 gol atan 26 yaşındaki Eray, İsviçre doğumlu olmasına rağmen Türk pasaportuna sahip ve yerli statüsünde oynayabiliyor. Abdullah Avcı'nın onay verdiği Emirhan ve Eray konusunda görüşmelerini sürdüren yönetim, maliyet durumuna göre tercihini yapacak.

ÖNCELİK TRABZONSPOR'UN

Cihan Çanak transferinde yoğun uğraş veren Trabzonspor, aynı zamanda ezeli rakipleriyle de yarışıyor. Standard Liege forması giyen 19 yaşındaki gurbetçi yıldızla Beşiktaş da ciddi şekilde ilgileniyor.

Ayrıca Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Ümit Milli Takımımız'da oynayan Cihan'ı istediği biliniyor. Fakat Bordo-Mavililer rekabette bir kaç adım önde. Çünkü Standard Liege ile hem uzun süredir pazarlıklar sürüyor hem de aslen Trabzonlu olan Cihan, Türkiye'ye gelmesi halinde Trabzonspor'da oynamaya sıcak bakıyor. Kanat ve 10 numara pozisyonunda görev yapan Cihan, bu sezon Belçika ekibinde 20 lig maçına çıktı, 2 asist yaptı.



 
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