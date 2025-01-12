Hull City, penaltılarda kupaya veda etti

İngiltere FA Cup 3. tur maçında Hull City evinde, normal süresi 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Doncaster'e 5-4 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hull City, penaltılarda kupaya veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2025 18:02
Son güncelleme 12 Ocak 2025 18:05
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Hull City evinde İngiltere 2. Lig ekibi Doncaster Rovers'i ağırladı.

The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Doncaster'in golünü 51. dakikada Luke Molyneux kaydetti. Hull City'nin golü ise 80. dakikada  Gustavo Puerta'dan geldi.

120 dakikanın sonucunda eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarında Hull City, Doncaster'e 5-4 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Doncaster, FA Cup'ta tur atladı. Hull City ise turnuvaya veda etti.

JOAO PEDRO 120 DAKİKA OYNADI

Hull City'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Joao Pedro, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 120 dakika sahada kaldı.

ABDÜLKADİR KADROYA ALINMADI

Öte yandan Hull City'de top koşturan milli futbolcu Abdülkadir Ömür, bu maçın kadrosunda yer almadı.




SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery