120 dakikanın sonucunda eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarında Hull City, Doncaster'e 5-4 mağlup oldu.



Bu sonucun ardından Doncaster, FA Cup'ta tur atladı. Hull City ise turnuvaya veda etti.



JOAO PEDRO 120 DAKİKA OYNADI



Hull City'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Joao Pedro, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 120 dakika sahada kaldı.



ABDÜLKADİR KADROYA ALINMADI



Öte yandan Hull City'de top koşturan milli futbolcu Abdülkadir Ömür, bu maçın kadrosunda yer almadı.





