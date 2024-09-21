Hull City ligde ilk kez galip geldi!

Championship 6. hafta maçında Hull City, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Stoke City ile karşılaştı. Britannia Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.



Acun Ilıcalı'nın takımına galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Kasey Palmer, 77. dakikada Regan Slater ve 79. dakikada kendi kalesine Wilmot kaydetti. Stoke City'nin tek golünü ise kendi kalesini havalandıran Wilmot 30. dakikada attı.



Hull City bu sonucun ardından ligde ilk kez galip geldi. 2 kez yenilen ve 3 kez berabere kalan Tim Walter'ın öğrencileri 6 puan topladı.



Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Erol Bulut'un takımı Cardiff ile oynayacak. Stoke City ise Middlesbrough'a konuk olacak.



