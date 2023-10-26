29 Ekim

Hull City deplasmanda rahat kazandı

İngiltere Championship karşılaşmasında Hull City deplasmanda Birmingham'ı mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City deplasmanda rahat kazandı
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26 Ekim 2023 00:11
İngiltere Championship 13. hafta karşılaşmasında Hull City deplasmanda Birmingham'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Liam Delap ve 74. dakikada Jaden Philogene-Bidace kaydetti.

Hull City aldığı bu galibiyetle beraber puanını 20'ye çıkartırken, Birmingham ise 18 puanda kaldıı.

Hull City bir sonraki karşılaşmasında sahasında Preston'u ağrılarken, Birmingham ise deplasmanda Southampton'a konuk olacak.

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