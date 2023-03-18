Hull City deplasmanda 1 puana razı oldu

İngiltere Championship'in 38. haftasında Reading ile Hull City karşı karşıya geldi. Select Car Leasing Stadium'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Hull, 26. dakikada Regan Slater ile öne geçti. Reading, 44. dakikada Andy Carroll ile eşitliği sağladı.



Hull'da Ozan Tufan ve Pelkas sonradan oyuna dahil oldu. Ozan, 73. dakikada Adama Traore; Pelkas, 86. dakikada Allahyar Sayyadmanesh'in yerine girdi.



Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Hull, puanını 45 yaptı. Reading ise 4 hafta sonra puan alan Reading ise 45 puana yükseldi.



Hull City, gelecek hafta Rotherham'ı ağırlayacak.





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