Hull City'de ayrılık: Ryan Giles

Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ryan Giles, Middlesbrough'a kiralık olarak transfer olmaya hazırlanıyor.



Hull City Live'ın haberine göre; 24 yaşındaki sol bek sezon sonuna dek kiralık olarak Middlesbrough'da forma giyecek.



Habere göre; anlaşmada herhangi bir satın alma maddesi yer almayacak ve Giles sezon sonunda Hull City'ye geri dönecek.



Hull City, sezon başında Ryan Giles'i 4 milyon pound karşılığında Luton Town'dan transfer etmişti.



