Hull City'de ayrılık: Ryan Giles

Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ryan Giles, Middlesbrough'a kiralık olarak transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City'de ayrılık: Ryan Giles
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23 Ocak 2025 20:10
Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ryan Giles, Middlesbrough'a kiralık olarak transfer olmaya hazırlanıyor.

Hull City Live'ın haberine göre; 24 yaşındaki sol bek sezon sonuna dek kiralık olarak Middlesbrough'da forma giyecek.

Habere göre; anlaşmada herhangi bir satın alma maddesi yer almayacak ve Giles sezon sonunda Hull City'ye geri dönecek.

Hull City, sezon başında Ryan Giles'i 4 milyon pound karşılığında Luton Town'dan transfer etmişti.

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