NBA'in eski yıldızlarından Dwight Howard, Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert'in savunma temelli ödüllerini "takım savunması başarıları" olarak nitelendirdi.



Howard, eski NBA yıldızı Gilbert Arenas'ın 'Gil's Arena' adlı podcast'inde konuk oldu ve Gobert'in sahip olduğu Yılın Savunmacısı ödüllerini hak etmediğini düşündüğünü söyledi:



"O Yılın Savunmacısı ödüllerini hak ettiğini düşünmüyorum. Harika bir takım savunması oyuncusu olduğunu düşünüyorum ancak Yılın Savunmacısı olmak için yaptığı şeyleri pek yeterli bulmuyorum.



Bence elit düzeyde bir savunmacı değil. Sadece fizikli bir oyuncu. 2.16 boyunda. Yani o boyda olduğunuzda ve atletik oyuncularla oynadığınızda, tek yapmanız gereken onların hatalarını temizlemek veya sadece boyalı alanda boy göstermek.



Bu yıl aslında ikili oyunlarda daha iyiye gitmişti. Ayaklarını daha iyi hareket ettiriyordu. Daha çok konuşuyordu ve gerçekten agresifti. Ondan önceki yıllarda, bence sadece takım savunması sayesinde ödül kazanmıştı."



Rudy geçtiğimiz sezonu 14.0 sayı, 12.9 ribaund ve 2.1 blok ortalamalarıyla tamamlamış ve saf istatistik bazında DPOY ödülü ikincisi olan San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama'nın gerisinde kalmıştı.



Wemby maç başına ortalama 3.6 blok ve 1.2 top çalma ile oynamasına rağmen, Rudy'nin ödülü kazanmasının nedeni Wolves'un Batı Konferansı'nı üçüncü sırada tamamlamasıydı.





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