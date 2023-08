Orlando Magic'in eski süperstarı Dwight Howard, Magic'te emekli olma arzusunu dile getirdi.



Howard, yakın zamanda eşini kaybeden eski koçu Stan Van Gundy'ye destek olma amacıyla bu yaz Orlando'yu tekrar ziyaret etmişti.



Orlando'ya geri dönerek Magic'te geçirdiği yılları yad ettiğini söyleyen Howard, emekliliğinden önce son bir kez şehre dönmeyi çok istediğini ima etti:



"Bu güzel şehri gerçekten çok özledim. Aramızda kurduğumuz yanlış iletişimlere ve yaşanan bütün zorluklara rağmen, burayı yuvam olarak görmemi sağlayan tüm muhteşem anları takdirle anıyorum. Çıkardığım derslerden dolayı oldukça minnettarım. Bunlara çok değer veriyorum.



Orlando, benim gözümde çok kıymetlisin. İyisiyle kötüsüyle yaşadığımız her ana çok değer veriyorum. Galibiyetlerle ve mağlubiyetlerle, her şey çok güzeldi. Mavi ve beyaz renklerinin kalbimde her zaman ayrı bir yeri olacak."



Howard, NBA'deki ilk sekiz sezonunu Magic'te geçirmiş ve takımda geçirdiği süre boyunca 18.4 sayı, 13.0 ribaund ve 2.2 blok ortalamaları yakalamıştı.



Orlando'yu 2009'da NBA Finallerine taşıyan Howard, LeBron James'i Doğu Konferansı playofflarında mağlup etmiş, 2009'dan 2011'e kadar art arda üç ke Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış ve adını takım tarihindeki en büyük oyunculardan biri olarak kazımıştı.