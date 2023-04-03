Houston Rockets'ın gelecek sezon Boston Celtics'in yıldızı Jaylen Brown'ın peşine düşebileceği öne sürüldü.



Brown'ın geçtiğimiz haftalarda Celtics ile geleceği hakkında yoruma açık ifadelerde bulunmasıyla, Boston'da kalıp kalmayacağına dair spekülasyonlar başlamıştı.



Bu sezon kariyerinde ikinci kez All-Star seçilen 26 yaşındaki yıldız, sözleşmesinin son yılına girmeye hazırlanıyor.



ESPN 97.5 Houston muhabiri John Granato'ya göre, Rockets'ın yaz aylarında Brown'ı kovalaması muhtemel:



"Dün Rockets organizasyonuyla ilgili bazı bilgiler edindim... takıma bazı veteranları katma niyetindeler. Jaylen Brown hakkında çok fazla söylenti duyacaksınız. Boston'dan gitmek istiyor. Bu rotasyondaki bazı adamlar bench oyuncusu olacak adamlar. Tatmin olmuş değiller."



Brown bu sezon maç başına 35.8 dakikada 26.7 sayı, 6.8 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalıyor ve Houston şu anda NBA'deki en kötü ikinci dereceyle Batı Konferansı'nın en dibinde yer alıyor.





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