Houston Rockets genel menajeri Rafael Stone, aralarında Alperen Şengün'ün de bulunduğu yeni oyuncuları için duyduğu heyecanı dile getirdi.



Rockets genel menajeri olduğundan beri Draft'ta ilk kez ilk tur seçimleri yapan Stone, Rockets'ın önceki sekiz sezondaki toplamından daha fazla oyuncu seçmiş oldu ve bu konuda oldukça mutluydu.



Stone, ikinci sırada G League'den Jalen Green'i, 23. sıradan İspanya'dan Usman Garuba'yı, 24'üncü sıradan Arizona State çıkışlı Josh Christopher'ı ve Oklahoma City Thunder'a gönderdiği iki Draft hakkı karşılığında aldığı 16. sıra seçimi ile ise Alperen'i kadrosuna kattı.



"Gerçekten çok yetenekli olduklarını düşündüğüm tüm bu adamların hepsi, şimdiden bir şeyler başarmış olan oyuncular. Oyunlarının, şimdiden kendilerini iyi NBA oyuncuları haline getirebileceğini düşündüğüm yönleri var. Ve yaşları da göz önüne alındığında, ki hepsi 19 yaşında, bu gerçekten heyecan verici bir durum. Çünkü bence gerçek anlamda gelişebilecekleri bir yaştalar."



"ALPEREN'İN TAVANI, BİRÇOK KİŞİDEN YÜKSEK"



Alperen, geçen sezon Stone'un dünyanın en iyi ikinci veya üçüncü ligi olarak adlandırdığı Türkiye Ligi'nde yoğun bir şekilde izlediği bir isimdi:



"Kendisi şimdiden belli başarılara ulaşmış biri. Eşsiz bir oyuncu. Pek başkaları gibi oynamıyor. Yetenekli bir basketbolcu. Sadece tek bir şeyi yapan biri değil. Özel bir oyuncu olma potansiyeli var. Bence çoğu adamdan daha yüksek bir tavana sahip. Bu da heyecan verici bir durum. Elimizdeki 23'üncü seçimle bize denk düşebileceğine pek inanmadığımız için, kendisini daha üst sıralardan seçme fırsatı yakalamak adına agresif bir yol izledik."



"GARUBA HERKESİ SAVUNABİLİYOR!"



Stone, Garuba'yı ise "NBA dışında, dünyanın en iyi savunmacısı" olarak nitelendirdi:



"Garuba pivotları da, point guardları da savunabilen, adamına yapışan, şut bloklayabilen ve ribaund alabilen bir oyuncu. Oyunun o yönünde gerçekten çok etkili olabilme potansiyeline sahip. Hücum oyunu biraz daha gelişme sürecinde. Şutları son birkaç yılda daha iyiye gitmişti.



Birçok adam seçmemizin sebebi, bu kişilerin gerçekten çok yetenekli oyuncular olduğunu düşünmemizdi."



