Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Hoffenheim, Freiburg deplasmanına konuk oldu. Hoffenheim, 2-0'dan 2-2'yi bulmasına rağmen sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada Freiburg, 37. dakikada Lucas Höler ve 55. dakikada Vincenzo Grifo ile 2-0 öne geçti. Hoffenheim'ın golleri 57. dakikada Wout Weghorst ile 77. dakikada Maximilian Beier'den geldi. Freiburg, 85. dakikada Roland Sallai ile bir gol daha buldu ve maçı 3-2 kazandı.



Freiburg'da Manuel Gulde, 82. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Hoffenheim'da Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Freiburg 28 puana yükseldi. Hoffenheim 24 puanda kaldı.



Freiburg, ligde gelecek hafta Werder Bremen deplasmanına gidecek. Hoffenheim sahasında Heidenheim'ı ağırlayacak.



