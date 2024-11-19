Hırvatistan ile Portekiz el ele çeyrek finalde

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Hırvatistan ile Portekiz 1-1 berabere kaldı. İki takım da çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hırvatistan ile Portekiz el ele çeyrek finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2024 00:52
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile Roberto Martinez'in yönetimindeki Portekiz 1-1 berabere kaldı.

Poljud Stadyumu'nda oynanan maçta Portekiz'in golünü 33. dakikada Joao Felix atarken, Hırvatistan'a beraberliği getiren golü 65. dakikada Josko Gvardiol'dan geldi.

Hırvatistan'da forma giyen Fenerbahçeli Dominik Livakovic 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Portekiz 14 puanla grubu lider tamamlarken, Hırvatistan 8 puanla ikinci oldu. İki takım da Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

İŞTE GRUPTA SON OLUŞAN PUAN DURUMU

1- PORTEKİZ (14)
2- HIRVATİSTAN (8)
3- İSKOÇYA (7)
4- POLONYA (4)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery