Hikmet Karaman: '3-0, 4-0 bitebilirdi!'

Süper Lig'de deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, alınan mağlubiyeti değerlendirdi.



Karaman, "2-0'dan sonra 3-0, 4-0 olabilirdi, içeri daha farklı skorla gidebilirdik. Trabzonspor adına tehlikeli bir olay da yoktu. Soyunma odasında neler yapacaklarını konuştuk ama o baskılarda bile ayağımızdaki topları verdik." dedi.



Pozisyon yakaladıklarını belirten deneyimli hoca, "Attamah ile Thiam'ın girdiği pozisyon rakibin girdiklerinden daha net. Orada 3-2 öne geçsek maç daha farklı yere gidebilirdi ama 3-2 penaltıyla maçı kaybettik" şeklinde konuştu.





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