Hikmet Karaman: "3-0, 4-0 bitebilirdi!"

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hikmet Karaman: '3-0, 4-0 bitebilirdi!'
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25 Şubat 2022 22:43
Süper Lig'de deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, alınan mağlubiyeti değerlendirdi.

Karaman, "2-0'dan sonra 3-0, 4-0 olabilirdi, içeri daha farklı skorla gidebilirdik. Trabzonspor adına tehlikeli bir olay da yoktu. Soyunma odasında neler yapacaklarını konuştuk ama o baskılarda bile ayağımızdaki topları verdik." dedi.

Pozisyon yakaladıklarını belirten deneyimli hoca, "Attamah ile Thiam'ın girdiği pozisyon rakibin girdiklerinden daha net. Orada 3-2 öne geçsek maç daha farklı yere gidebilirdi ama 3-2 penaltıyla maçı kaybettik" şeklinde konuştu.

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