Hernan Crespo'nun yeni adresi belli oldu

Brezilya Ligi'nin devlerinden Sao Paulo yeni teknik direktörü Hernan Crespo'nun resmi imzasını açıkladı.



Yapılan açıklamada Defensa'yı Sudamericana şampiyonu yapan Hernan Crespo'nun Sao Paulo'ya 2 yıllık imza attığı duyuruldu.



Resmi imzanın ardından açıklama yapan Sao Paulo Başkanı Julio Casares, "Farklı kişilere de danıştıktan sonra mantıklı bir değerlendirme yaptık ve Hernan Crespou'nun Sao Paulo için düşündüklerimize müthiş uyum sağlayacağını belirledik. Kazanma içgüdüsü olan bir isim, kusursuz bir futbolcuydu ve şimdi umut vaad eden bir teknik adam oldu. Artık Sao Paulo DNA'sına sahip bir liderimiz var" açıklamasını yaptı.



Futbolculuk döneminde Avrupa'da formasını giydiği Parma, Lazio, Inter, Milan, Chelsea formalarıyla 250'den fazla gol atan Crespo teknik adamlık kariyerine 2015'te Parma genç takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Modena ve Parma'da Asbaşkanlık görevlerini aldıktan sonra ülkesine dönerek Banfield ve Defensa'da görev yapmıştı.