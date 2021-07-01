Galatasaray'da takımdan ayrılan ilk isim Okan Kocuk oldu. Düzenli oynamak isteyen Okan, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'la anlaştı ve sarı-kırmızılı kulüp de yedek kalecisini kiralık göndermeyi kabul etti.



Galatasaray'da 10 sezonu geride bırakan Muslera ise bu periyotta 8 kaleciyi göndermiş oldu. Sırasıyla Aykut Erçetin, Ufuk Ceylan, Eray İşcan, Sinan Bolat, Cenk Gönen, İsmail Çipe, Carrasso ve Okan Kocuk kaleyi Muslera'dan alamadı. Mevcut kadroda Uruguaylı 1 numaranın alternatifleri Fatih Öztürk ve genç Berk Balaban.



ALMADIĞI KUPA KALMADI!



İki sezon önce ayağının kırılması Galatasaray'ın şampiyonluğuna mal olan 35 yaşındaki Muslera, kulüp tarihine damga vuracak bir performansa da imza attı.



Sarı-kırmızılı formayı toplamda 385 kez sırtına geçiren ve bu maçların 131'inde kalesini gole kapatan tecrübeli eldiven, ağlarında 417 gol gördü. Uruguaylı file bekçisi Galatasaray kariyerinde 5 kez lig şampiyonu olurken, 5 kez Türkiye Süper Kupası'nı, 4 kez de Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.











