Herkes gider, Muslera kalır

Galatasaray'da 10 sezonu geride bırakan 35 yaşındaki Fernando Muslera'dan formayı alamayan ayrılıyor. Son olarak düzenli oynamak isteyen Okan Kocuk da Giresunspor ile anlaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Herkes gider, Muslera kalır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2021 08:46
Galatasaray'da takımdan ayrılan ilk isim Okan Kocuk oldu. Düzenli oynamak isteyen Okan, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'la anlaştı ve sarı-kırmızılı kulüp de yedek kalecisini kiralık göndermeyi kabul etti.

Galatasaray'da 10 sezonu geride bırakan Muslera ise bu periyotta 8 kaleciyi göndermiş oldu. Sırasıyla Aykut Erçetin, Ufuk Ceylan, Eray İşcan, Sinan Bolat, Cenk Gönen, İsmail Çipe, Carrasso ve Okan Kocuk kaleyi Muslera'dan alamadı. Mevcut kadroda Uruguaylı 1 numaranın alternatifleri Fatih Öztürk ve genç Berk Balaban.

ALMADIĞI KUPA KALMADI!

İki sezon önce ayağının kırılması Galatasaray'ın şampiyonluğuna mal olan 35 yaşındaki Muslera, kulüp tarihine damga vuracak bir performansa da imza attı.

Sarı-kırmızılı formayı toplamda 385 kez sırtına geçiren ve bu maçların 131'inde kalesini gole kapatan tecrübeli eldiven, ağlarında 417 gol gördü. Uruguaylı file bekçisi Galatasaray kariyerinde 5 kez lig şampiyonu olurken, 5 kez Türkiye Süper Kupası'nı, 4 kez de Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.

 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.