Hentbolda millilerin hedefi Avrupa şampiyonası

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, grup elemelerini geçerek tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedeflediklerini belirtti.



Halay, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ve 2024 Avrupa Şampiyonası 1. eleme maçlarını ve yeni hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.



2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde son maçta Yunanistan'a 28-20 yenilerek şampiyonaya katılım hakkını kaçırdıklarını hatırlatan Halay, "Burada resmi iyi çekmemiz gereken bir durum var. Bizim şu andaki milli takımızda açıkçası üç günde bir maç yapmayı kaldıramadık, diyebilirim. Üç günde bir maç yapmak ve seyahatler, arka arkaya 17 günde bu 6 maçlık periyodu açıkçası tam olarak kaldıramadık. Yaşanan yolculuklar ve sakatlıklar takımı biraz etkiledi." dedi.



Halay, 2023 Dünya Şampiyonası eleme gruplarını tek bir merkezde oynamış olsalardı net bir şekilde elemelerden çıkabileceklerini belirterek, "Maalesef sakatlıklarımız çok fazla oldu, 11 sakat oyuncumuz vardı. Bu sakat oyuncular neredeyse bir takım hüviyetinde ve her maça değişik bir kadroyla çıkmak zorunda kaldık, oyun sistemimizi değiştirmek zorunda kaldık. Özellikle savunmada ana grupta yer alan oyuncularımızın pozisyonları değişince çok ciddi sıkıntılar yaşadık." diye konuştu.



Halay, sakat oyuncularının da iyileşmesiyle 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde daha güzel maçlar çıkaracaklarını ve bu oyuncularla tekrar birlikte büyük hedeflere ulaşmak istediklerini belirtti.



- "Şampiyonaya gidersek büyük bir başarıya imza atacağımızı düşünüyorum"



Başantrenör Halay, milli hentbolcu Alperen Arabacı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynadıkları maç öncesinde pozitif çıkmasından dolayı kendilerinin de Türkiye'ye döndükten bir müddet izole durumda kaldıklarını belirterek, "Alperen'in sağlık durumu gayet iyi, kendisiyle devamlı görüşüyorum. 27 Ocak'ta hızlı bir test yapılacak, bu test sonucu negatif çıkarsa onu hemen ülkemize ulaştıracağız." dedi.



2024 Avrupa Şampiyonası'nda 1. eleme turunu geçtiklerinin hatırlatılması üzerine Halay, şöyle devam etti:



"Arka arkaya oynanan maçların psikolojik etkisi ve sakatlıkların etkisi takımda birazcık motivasyonu düşürmüştü. Güney Kıbrıs Rum Kesimi maçını iyi bir şekilde atlattık, istekli oyun bizi memnun etti. Şimdi 2024 Avrupa Şampiyonası eleme grupları maçlarına katılacağız. Şu anda takımlar daha belli değil, büyük ihtimalle grubumuzda 4 takım olacak. Gruplarda ilk 2'ye giren takımlar direk Avrupa şampiyonası hakkını kazanacak. Hedefimiz grubumuz belli olduktan sonra ilk 2'ye girmek ve tarihimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek. 2024 Avrupa Şampiyonası'na gidersek çok büyük bir başarıya imza atacağımızı düşünüyorum."



2024 Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da 6 farklı kentte 11-28 Ocak 2024 tarihlerinde organize edileceğini kaydeden Halay, şampiyonanın Almanya'da organize edilecek olmasının da kendilerini sevindirdiğini ifade etti.



Bu yıl haziran sonunda Cezayir'de yapılacak Akdeniz Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil edeceklerini belirten Halay, arkasından da Ağustos ayında Konya'da İslami Dayanışma Oyunları'na katılacaklarını söyledi.



Hentbolda ligler bittikten sonra milli takım kadrosunu oluşturacaklarını aktaran Halay, "Akabinde en kısa zamanda Akdeniz Oyunları'na hazırlanacağız. İslami Dayanışma Oyunları'nda da madalya alma hedefiyle hareket edeceğiz. İslami Dayanışma Oyunları'nda 2017'de bir final oynadık, finalde ikinci olmuştuk. Yine açıkçası final oynama ve madalya alma hedefini taşıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.





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