Hentbolda Erkekler Süper Lig'i 13. hafta programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 13'üncü hafta maçlarıyla devam edilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda Erkekler Süper Lig'i 13. hafta programı
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05 Aralık 2024 11:27
Son güncelleme 05 Aralık 2024 11:35
Hentbolda Erkekler Süper Lig'inde heyecan 13'üncü hafta maçlarıyla sürecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

6 Aralık Cuma:

16.00 Mihalıççık Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Porsuk)

7 Aralık Cumartesi:

15.00 Nilüfer Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)

15.00 Beşiktaş - Spor Toto (Süleyman Seba)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Güneysu (Beşirli)

8 Aralık Pazar:

13.00 Rize Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)

9 Aralık Pazartesi:

17.30 DEPSAŞ Enerji As - Beykoz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

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