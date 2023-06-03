Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde final heyecanı sürüyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde play off final serisi devam ediyor. Ev sahibi Kastamonu Belediyespor, seride 2-0 öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde final heyecanı sürüyor
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03 Haziran 2023 17:01
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u 32-30 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi takımın 17-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

Seride üç galibiyet alan takım, şampiyonluğa ulaşacak.

Final serisinin üçüncü maçı yarın yine Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak.

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