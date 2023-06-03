Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde final heyecanı sürüyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u 32-30 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi takımın 17-13 üstünlüğüyle tamamlandı.
Seride üç galibiyet alan takım, şampiyonluğa ulaşacak.
Final serisinin üçüncü maçı yarın yine Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi takımın 17-13 üstünlüğüyle tamamlandı.
Seride üç galibiyet alan takım, şampiyonluğa ulaşacak.
Final serisinin üçüncü maçı yarın yine Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak.
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