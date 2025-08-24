24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-4
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
4-2
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
1-190'
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-2
24 Ağustos
Villarreal-Girona
5-0
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
0-1DA
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
1-185'
24 Ağustos
Juventus-Parma
2-084'
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
0-086'
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-0
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
1-2DA

Hentbol Erkekler Süper Kupası, Nilüfer Belediyespor'un

Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beşiktaş'ı 37-36 yenen Nilüfer Belediyespor, kupayı müzesine götürdü.

calendar 24 Ağustos 2025 22:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başkentteki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan final maçının ilk yarısını Nilüfer Belediyespor, 18-17 önde tamamlandı.

Normal süresi 33-33 biten mücadelenin galibini, 7 metre atışları belirledi. Rakibine 4-3 üstünlük kuran Nilüfer Belediyespor, karşılaşmadan 37-36 üstün ayrılarak kupayı müzesine götürdü.



Salon: THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu

Hakemler: İbrahim Özdeniz, Kürşat Erdoğan

Beşiktaş: Matej Asanin, Enis Harun Hacıoğlu 9, Ali Emre Babacan 4, Alperen Arabacı 4, Halil İbrahim Öztürk, Enis Yatkın, Eduardo Martinez 1, Baran Nalbatoğlu, Eyüp Arda Yıldız 7, Francisco Javier, Joan Amigo 6, Şevket Yağmuroğlu 1, Alper Aydın, Koray Ayar 1, Danyel Kaya 3, Cedric Sorhaindo

Nilüfer Belediyespor: Vladan Durdevic 1, Onur Ersin 6, Genco İlanç 1, Durmuş Mutlu 1, Ramazan Mutlu 2, Tolga Özbahar 4, Reza 7, Gürkan Soğukpınar, Dean Sesic 4, Eren Soycan 1, Mehmet Emre, Mertcan Kenaryol 3, Ömür Pehlivan, Mehmet Furkan Polater, Gökay Bilim 7, Hüseyin Bereket, Mehmet Emre

İki dakika cezası alanlar: Danyel Kaya (Beşiktaş), Genco İlanç, Reza, Dean Sesic, Eren Soycan, Mertcan Kenaryol (Nilüfer Belediyespor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
