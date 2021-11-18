Hentbol'da Yenimahalle Belediyespor, Kristianstad'e yenildi

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, İsveç'in Kristianstad takımıyla karşılaştı.
Mücadeleyi Kristianstad 28-23 kazandı
Kristianstad kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ise 17-10 İsveç temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.
Yenimahalle Beledeyispor'dan Beyza Karaçam, 10 golle maçın en skorer ismi oldu.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması da Cuma günü yine İsveç'te yapılacak. Kristianstad Arena'da oynanacak rövanş mücadelesi TSİ 21.00'de başlayacak.
Mücadeleyi Kristianstad 28-23 kazandı
Kristianstad kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ise 17-10 İsveç temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.
Yenimahalle Beledeyispor'dan Beyza Karaçam, 10 golle maçın en skorer ismi oldu.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması da Cuma günü yine İsveç'te yapılacak. Kristianstad Arena'da oynanacak rövanş mücadelesi TSİ 21.00'de başlayacak.