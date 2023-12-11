Miami Heat'in, son takas tarihi öncesi 'agresif' bir yaklaşım sergilemesinin beklendiği iddia edildi.



Sezona 12-10'luk derecesiyle oldukça yavaş bir başlangıç yapan Miami'nin, geçtiğimiz yaz Damian Lillard, James Harden ve Jrue Holiday'i kaçırması sonrası bazı yıldız takviyeleri için piyasaya geri döndüğü bildirildi.



Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e göre Heat'in önümüzdeki Şubat ayının son takas günü öncesinde agresif bir şekilde takas peşinde koşması bekleniyor:



"Agresif olmalarını bekliyorum. Belki bu Pascal Siakam demektir, belki de OG Anunoby demektir. Bu kararı almakta tereddüt edeceklerini sanmıyorum çünkü Miami onlarla yeniden sözleşme imzalayabilir."



Bu sezon hücum ve savunmada 14. sırada yer alan Heat, Jimmy Butler ve Bam Adebayo'nun ilk birkaç haftada çoğunlukla sağlıklı olmasına rağmen, oldukça vasat bir performans sergilemişti.



Bu yıldız isimlerin dışında çaylak Jaime Jaquez Jr.'ın da etkileyici performansı dışında hiç bir oyuncu, Heat'in istikrarlı ve güvenilir bir skor opsiyonu olarak öne çıkmamıştı.





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