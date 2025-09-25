Miami Heat, ESPN'den Shams Charania'ya göre eski oyuncusu Precious Achiuwa ile bir yıllık kontrat konusunda anlaşma sağladı.South Florida Sun Sentinel'den Ira Winderman'a göre, Achiuwa'nın sözleşmesinin veteran minimumu seviyesinde ve garanti olmayan bir yapıda olduğu bildirildi.Miami'nin kadrosunda bir boşluk bulunuyordu ve Achiuwa'nın eklenmesiyle takım 15 oyuncu ile sezonu geçirirse lüks vergisini aşacak. ESPN'den Bobby Marks'a göre bu durum Heat'in mali yapısını zorlayabilir.Achiuwa, son iki sezonun bir bölümünü New York Knicks formasıyla geçirdi. Knicks adına 106 maçta ortalama 7.1 sayı ve 6.3 ribaund üretti. Ancak Knicks'in 2025 Doğu Konferansı Finali yolculuğunda sınırlı bir rol aldı ve toplamda sadece 34 dakika playoff sahası gördü.Miami Heat, Achiuwa'yı ilk olarak 2020 NBA Draftı'nda 20. sıradan seçmişti. Ancak oyuncu, çaylak sezonunun ardından Kyle Lowry'nin dahil olduğu takas paketinin parçası olarak Toronto Raptors'a gönderilmişti.