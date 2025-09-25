25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Heat, Precious Achiuwa ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

Miami Heat, ESPN'den Shams Charania'ya göre eski oyuncusu Precious Achiuwa ile bir yıllık kontrat konusunda anlaşma sağladı.

25 Eylül 2025 13:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
South Florida Sun Sentinel'den Ira Winderman'a göre, Achiuwa'nın sözleşmesinin veteran minimumu seviyesinde ve garanti olmayan bir yapıda olduğu bildirildi.

Miami'nin kadrosunda bir boşluk bulunuyordu ve Achiuwa'nın eklenmesiyle takım 15 oyuncu ile sezonu geçirirse lüks vergisini aşacak. ESPN'den Bobby Marks'a göre bu durum Heat'in mali yapısını zorlayabilir.


Achiuwa, son iki sezonun bir bölümünü New York Knicks formasıyla geçirdi. Knicks adına 106 maçta ortalama 7.1 sayı ve 6.3 ribaund üretti. Ancak Knicks'in 2025 Doğu Konferansı Finali yolculuğunda sınırlı bir rol aldı ve toplamda sadece 34 dakika playoff sahası gördü.

Miami Heat, Achiuwa'yı ilk olarak 2020 NBA Draftı'nda 20. sıradan seçmişti. Ancak oyuncu, çaylak sezonunun ardından Kyle Lowry'nin dahil olduğu takas paketinin parçası olarak Toronto Raptors'a gönderilmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
