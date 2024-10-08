Miami Heat organizasyonu, başkan Pat Riley'nin takımdaki 30. sezonunu, Kaseya Center'daki sahasına kendisinin ismini vererek kutlayacağını duyurdu.



Riley, NBA tarihinde böyle bir onura layık görülen bir diğer başantrenör olarak, Boston Celtics'in ikonik figürü Red Auerbach'a katılıyor olacak.



1995 yılında takımın yeni basketbol operasyonları başkanı ve başantrenörü olmak için Heat'e katılmış olan Riley, o zamandan beri ekibi Doğu'da süregelen bir tehdit haline getirmiş ve kendisinin yönetiminde organizasyon yedi kez NBA Finallerine yükselirken, üç kez de şampiyonluk kazanmıştı.



Riley, Miami'nin başantrenörü olarak görev yaptığı 11 sezonunda 454-395'lik bir performans sergilemişti. Dümendeki ikinci sezonunda Yılın Koçu ödülünü evine götüren Riley, Nisan 2008'de başantrenörlükten istifa etmiş ancak takım başkanı olarak görevini sürdürmüştü.



2011'de ise, LeBron James ve Chris Bosh'u kadroya katarak Dwyane Wade ile ünlü "Büyük Üçlüyü" oluşturmasının ardından Yılın Yöneticisi seçilmişti.



