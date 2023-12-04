"Heat, Lillard'dan ziyade Holiday için daha fazlasını vermeye hazırdı" iddiası!

Miami Heat'in, geçtiğimiz aylarda Damian Lillard'dan ziyade Jrue Holiday için daha fazla varlıktan vazgeçmeye hazır olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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'Heat, Lillard'dan ziyade Holiday için daha fazlasını vermeye hazırdı' iddiası!
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04 Aralık 2023 11:44
Son güncelleme 04 Aralık 2023 11:51
Miami Heat'in, geçtiğimiz aylarda Damian Lillard'dan ziyade Jrue Holiday için daha fazla varlıktan vazgeçmeye hazır olduğu iddia edildi.

Five Reasons Sports'un haberine göre Heat'in, şu anda Milwaukee Bucks forması giyen Lillard ve Boston Celtics guardı Holiday gibi oyuncularla ilgilendiği ve aslen Lillard'dan ziyade, Holiday karşılığında daha fazla varlıktan vazgeçmeye istekli olduğu iddia edildi.

Heat'in Lillard'ın yaşı, kontratı ve savunma becerileri konusunda endişeleri olduğu, Holiday'i ise Lillard'la aynı yaşta olmasına rağmen çok daha iyi bir savunmacı ve daha bütçe dostu bir anlaşmaya sahip olarak gördüğü öne sürüldü.

"Jrue'nun sözleşmesi daha bütçe dostu. Savunma yapan bir oyuncu ve bu da Heat'in değer verdiği bir şey. Heat, Dame'in savunma yaptığına inanmıyor."

Miami'ye uzun süredir Lillard'ın muhtemel bir sonraki durağı gözüyle bakılmış olsa da, yıldız guard, Eylül ayında Trail Blazers'tan Bucks'a takas edilmişti.

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