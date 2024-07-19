Miami Heat ekibinin, Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant'i almayı bir kez daha deneyebileceği iddia edildi.



Kendi programı 'The Dan Le Batard Show'da konuşan spor yazarı Dan Le Batard, Heat ile ilgili aldığı son istihbaratlardan bazılarını açıkladı ve takım başkanı Pat Riley'nin, Durant hamlesini yeniden yapmak istediğine dair bazı söylentiler olduğunu belirtti:



"Önümüzdeki yılın son takas tarihinde Heat'in '76ers kadar iyiyiz' diyeceğini sanmıyorum. Pat Riley'nin 80'e merdiven dayadığı şu günlerde hala çalışıyor olması için hiçbir nedeni yok. Başka bir genç takımın fermente olmasını beklemez. Gençlere yaptıkları şeyler, Pat Riley'nin kariyerinde hiç yapmadığı şeyler.



Jimmy Butler'ın maksimum kontratlı sezonunda etrafında çeşitli parçaların yer alacağı bir yıldan sonra, kendisi Kevin Durant'i tekrar almaya çalışacaktır. Girişecekleri hamlenin bu olduğunu varsayıyorum."



Geçmişinde Dwyane Wade, LeBron James ve Shaquille O'Neal gibi yıldızları bünyesinde barındırmış olan Heat, bu dönemler, sonrası Doğu Konferansı'da hep önemli bir güç olmaya devam etmiş ve düşük şansına rağmen sürekli olarak kazanmanın yollarını bulan bir takım olmuştu.



Jimmy Butler, Bam Adebayo ve Tyler Herro'dan oluşan bu mevcut dönemde ise iki kez NBA Finalleri gören takım, buna rağmen 2013'te kazandığı günlerden beri bir şampiyonluk elde edememişti.





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