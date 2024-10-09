Heat'in Hawks ile hazırlık maçı, Milton Kasırgası sebebiyle ertelendi

Miami Heat ile Atlanta Hawks arasında Perşembe günü oynanması planlanan hazırlık maçının, Milton Kasırgası nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Heat'in Hawks ile hazırlık maçı, Milton Kasırgası sebebiyle ertelendi
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09 Ekim 2024 15:15
Miami Heat ile Atlanta Hawks arasında Perşembe günü oynanması planlanan hazırlık maçının, Milton Kasırgası nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Miami Herald'dan Anthony Chiang, maçın oynanması için yeniden planlanan tarihin 16 Ekim olduğunu belirtti.

Bu gecikmenin bir sonucu olarak Heat, beş maçlık sezon öncesi programındaki ikinci karşılaşmasını Pazar günü oynayacak ve burada New Orleans Pelicans'a karşı mücadele edecek.

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