Charlotte Hornets forveti Gordon Hayward, eski takım arkadaşı Kyrie Irving'in beraber oynadığı en yetenekli oyuncu olduğunu söyledi.



Hayward, LA Clippers yıldızı Paul George'un podcast'i 'Podcast P'de, Irving'in şu ana kadar sahayı paylaştığı en yetenekli oyuncu olduğunu düşündüğünü ifade etti:



"Bazı harika yetenekli oyuncularla oynama şansına sahip oldum ancak Kyrie kadar topla yetenekli birini hiç görmedim. Saha kenarında size resmen 'Ne yaptı az önce?' dedirten şeyler yapıyor. Ve bunlar üzerinde çalıştığını hiç görmezdim, öylece yapardı.



ABD Milli Takımı antrenmanında herkesin etrafından top sürdüğü meşhur videoda ben de sahadakiler arasındaydım. Bana göre kendisi, özellikle boyuna göre en yetenekli oyuncu. Ligin en atletik veya en hızlısı değil fakat her şeyi yapabiliyor."



Hayward, Boston Celtics'te Kyrie ile birlikte tek sezonda 11,5 sayı, 4,5 ribaund ve 3,4 asist ortalamaları yakalamış ve serbest oyuncu olarak Hornets'la sözleşme imzaladığı 2019-20 sezonuna kadar orada kalmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU