Hawks, yeni koç olarak Udoka'yı düşünüyor

Atlanta Hawks'ın, başantrenörlük pozisyonu için eski Boston Celtics koçu Ime Udoka'yı düşündüğü bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Hawks, yeni koç olarak Udoka'yı düşünüyor
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23 Şubat 2023 10:44
Atlanta Hawks'ın, başantrenörlük pozisyonu için eski Boston Celtics koçu Ime Udoka'yı düşündüğü bildirildi.

Celtics, bir personel üyesiyle ilişki yaşayarak ekibin takım politikasını ihlal etmesi nedeniyle Udoka'ya 2022-23 sezonunun tamamı için uzaklaştırma cezası vermişti.

Brooklyn Nets, Jacque Vaughn'u kalıcı olarak görevde tutmadan önce Steve Nash'in yerine Udoka'yı almaya çok yakındı.

Hawks, geçtiğimiz günlerde takımın eski başantrenörü Nate McMillan'ı görevden almıştı.

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