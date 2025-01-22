Hawks çaylağı Risacher, en az 1 hafta yok

Atlanta Hawks, çaylak forveti Zaccharie Risacher'ın sol adduktor gerginliği sebebiyle bir hafta içinde yeniden değerlendirmeye alınacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Hawks çaylağı Risacher, en az 1 hafta yok
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22 Ocak 2025 13:59
Son güncelleme 22 Ocak 2025 14:02
Atlanta Hawks, çaylak forveti Zaccharie Risacher'ın sol adduktor gerginliği sebebiyle bir hafta içinde yeniden değerlendirmeye alınacağını duyurdu.

Bu yılın NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilen Risacher, Hawks'ın son üç maçını kaçırmıştı ve Atlanta, genç 19 yaşındaki Fransız oyuncunun rehabilitasyon sürecinde ilerleme kaydettikçe durumunu güncelleyeceğini belirtti.

Bu sezon 10,5 sayı ortalamasıyla inişli çıkışlı bir çaylak yılı geçiren Risacher, %40,3'lük bir şut isabeti oranına sahip. Son 10 maçının beşinde 10 sayıdan fazla atamayan Risacher bu sezonda sadece bir kez 20 sayı barajını geçti ve kariyer rekoru ise 6 Kasım'da New York Knicks'e karşı kaydettiği 33 sayıydı.

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