Atlanta Hawks, çaylak forveti Zaccharie Risacher'ın sol adduktor gerginliği sebebiyle bir hafta içinde yeniden değerlendirmeye alınacağını duyurdu.



Bu yılın NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilen Risacher, Hawks'ın son üç maçını kaçırmıştı ve Atlanta, genç 19 yaşındaki Fransız oyuncunun rehabilitasyon sürecinde ilerleme kaydettikçe durumunu güncelleyeceğini belirtti.



Bu sezon 10,5 sayı ortalamasıyla inişli çıkışlı bir çaylak yılı geçiren Risacher, %40,3'lük bir şut isabeti oranına sahip. Son 10 maçının beşinde 10 sayıdan fazla atamayan Risacher bu sezonda sadece bir kez 20 sayı barajını geçti ve kariyer rekoru ise 6 Kasım'da New York Knicks'e karşı kaydettiği 33 sayıydı.



