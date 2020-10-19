Hatayspor'un, Ankaragücü maçı da ertelendi

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un BB Erzurumspor ile oynaması gereken maçının ertelenmesinin ardından 6. haftada Ankaragücü ile oynayacağı mücadele de ertelendi.



İlk etapta 17'si futbolcu olmak üzere 19 kişinin testi pozitif çıkan Hatayspor'da oyuncuların 14 günlük karantinada kalması gerektiği için Ankaragücü maçı için de erteleme kararı alındı.



Ankaragücü - Hatayspor maçı, 24 Ekim Cumartesi günü oynanacaktı.



"SAHAYA DÖNMEK İSTİYORUZ"



Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, bir an önce sahalara geri dönmek istediklerini belirtti.



Takımın sağlık durumunu yakından takip ettiklerini aktaran Vardı, "Antrenmanlara başlayarak bir an önce yeniden sahalara dönmek istiyoruz. Yarım kalan güzel futbolumuzu yeniden Türkiye'ye izletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



EN AZ 14 OYUNCU GEREKİYOR



TFF yönetmeliği gereği, bir takımın sahaya çıkması için en az 14 futbolcusunun sağlıklı olması gerekiyor.



