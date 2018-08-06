Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü, "Ayaklarımızın yere sağlam basmasını istiyoruz. Bunun için Gençlerbirliği maçı ile beraber işi sıkı tutacağız." dedi.Palut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'daki hazırlık kampının ardından çalışmalara Hatay'daki Osman Çalgın Tesisleri'nde devam ettiklerini söyledi.Transfer çalışmalarının da sürdüğünü, takıma en az 2-3 takviye yapmak istediklerini dile getiren Palut, "Sezon hazırlıklarımıza Hatay'da başlamıştık. 1 haftalık süreçten sonra iki etap halinde Erzurum'daki çalışmalarımızı da tamamladık. Kampın birinci etabında 1 hazırlık maçımız oldu. İkinci etapta 3 hazırlık maçı daha yaptık. Genel anlamda çalışmalarımız olumlu gitti. İstediğimiz performansı futbolcularımızdan aldık." diye konuştu.Palut, kampta bazı talihsiz sakatlıklar yaşandığını ancak futbolcuların şu anki durumlarının iyi olduğunu aktardı.Sezona zorlu Gençlerbirliği maçı ile başlayacaklarını kaydeden Palut, "Ayaklarımızın yere sağlam basmasını istiyoruz. Bunun için Gençlerbirliği maçı ile beraber işi sıkı tutacağız. Tabii ki güçlü bir rakip ile oynayacağız ama her rakiple mücadele edeceğiz. En iyi sonuçları almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.Yeni transferlerin takıma adapte olduğunu belirten Palut, şunları kaydetti:"Dmytro Korkishko'nun çalışmaları çok iyi gidiyor. Tom, geç katıldı ama enerjisiyle, futbol bilgisiyle takıma hemen adapte oldu. Tom, fizik olarak arkadaşlarının gerisinde ama özverili çalışması ile bunu kapatmaya çalışıyor. Kubilay Sönmez iyi başlamıştı ama üst adale rahatsızlığından dolayı yaklaşık bir haftadır aramızda yok. Onun Gençlerbirliği maçında olup olmayacağı şu an için belli değil. Buğra Temel de iyi çalışırken o da bir sakatlık geçirdi. Onun da durumu hafta içi belli olacak. Bunun dışında Menemen'den aldığımız Yasin Güreler, zaten bildiğimiz bir oyuncu, takımda tanıdığı arkadaşları var, onun da uyumu gayet iyi. Transferlerin uyumu açısından bir sıkıntımız yok. Yalnız bazı oyuncuların geç katılımından dolayı takımdan fiziksel olarak daha gerideler, çalışmalarımızla bunu kapatmaya çalışıyoruz."