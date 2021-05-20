Hataysporlu David Akintola, Atalanta yolunda

Hatayspor'da 15 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Bordo-Beyazlılarda Alexandros Katranis, Youssouf Kone, Soner Örnek, Strahil Popov, Rayane Aabid, Isaac Sackey, Yusuf Abdioğlu, David Akintola, Akın Alkan, Jean Claude Billong, Yavuz Buğra Boyar, Mesut Çaytemel, Mame Biram Diouf, Pablo Santos ve Selim Ilgaz'ın sözleşmeleri 31 Mayıs'ta sona erecek. Yeni sezon öncesinde kadrosunu korumak için çalışmalarına ara vermeden devam eden Atakaş Hatayspor Yönetim Kumlu sözleşmesi bitecek olan futbolcularla görüşmeye devam ediyor.Hatayspor'un yönetim kurulu iç ve dış transfere yoğun bir mesai harcıyor. Sportif Direktör Fatih Kavlak ve Teknik direktör Ömer Erdoğan ile birlikte transfer çalışmalarını sürdüren Bordo-Beyazlı yönetim iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar ne iç transferde nede dış transferde bir ilerleme sağlayamayan yönetim, futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. Yeni sezon öncesinde kadrolarını korumak istediklerini belirten Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, bir yandan da dış transfer çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.Hatayspor'da 31 Mayıs'ta kiralık sözleşmesi tamamlanacak olan futbolculardan biri olan David Akintola, İtalya'nın Seri A takımlarından Atalanta takımına imza attığı öğrenilirken, Bordo-Beyazlıların Fas Asıllı Fransız oyuncusu Rayane Aabid'in ise kariyerine nerede devam edeceği konusunda kararsız olduğu öğrenildi.Yüksek maliyeti nedeni ile Akintola'yı Atalanta takımına kaptıran Bordo-Beyazlı yönetim, Aabid'i kariyerine Hatayspor'da devam etmesi yönünde ikna etmeye çalışıyor.İç transferde sözleşmesi biten futbolcularla teker teker görüştüklerini belirten Vardı, dış transferde de görüştükleri futbolcuların olduğunu belirterek, "Biz yeni sezonun planlamasını geçtiğimiz sezonun başından itibaren başlattık. Şu anda yaptığımız planlamaya göre çalışmalarımız sürüyor. İç transferde sözleşmesi biten futbolcularımız ile birlikte dış transferde de görüştüğümüz birkaç futbolcumuz var. Çalışmalarımız sürüyor. Kısa sürede yaptığımız görüşmelerden sonuç alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.Kaynak: Hatay Söz / Yaser Çaparoğlu