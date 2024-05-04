Hatayspor'un rakibi Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor, pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor'un rakibi Gaziantep FK
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04 Mayıs 2024 13:50
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 33 puan toplayan ve 18. sırada bulunan Hatayspor, 34 puanla 17. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibinde teknik direktörlüğe getirilen Özhan Pulat, takımıyla çıkacağı ilk karşılaşmasında galibiyet elde ederek alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Hatayspor, ligin ilk devresinde Mersin'de konuk ettiği rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

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