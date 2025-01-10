Hatayspor'un konuğu Çaykur Rizespor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü Mersin'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'un konuğu Çaykur Rizespor
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10 Ocak 2025 13:00
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü Mersin'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde çıktığı 17 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde de 29 gol gördü.

Bordo-beyazlı ekip, 21 puanla 11. sırada yer alan Çaykur Rizespor karşısında galibiyet hedefliyor.

 
 
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