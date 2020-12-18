Hatayspor, tek eksikle Göztepe'ye konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, 18 puanla 8. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekipte Gökhan Karadeniz kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, 18 puanla 8. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekipte Gökhan Karadeniz kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.