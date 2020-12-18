Hatayspor, tek eksikle Göztepe'ye konuk olacak

Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hatayspor, Göztepe'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, tek eksikle Göztepe'ye konuk olacak
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18 Aralık 2020 13:09
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, 18 puanla 8. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekipte Gökhan Karadeniz kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.



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