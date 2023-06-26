Hatayspor, Oğuzhan Matur'u kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol bek Oğuzhan Matur'u renklerine bağladığını duyurdu.



Geçen sezon Zonguldak Kömürspor'da 34 maça çıkan Oğuzhan ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.



ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞTI



Kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Oğuzhan Matur önümüzdeki sezon 31 numaralı forması ile artık Atakaş Hatayspor ve Hataylılar için mücadele edecek. Şehrimizin yaşadığı büyük felakette, gerek arama kurtarma çalışmalarında gerek sahada halkımızla birlikte verdiği desteği artık yeşil sahada gösterecek olan Oğuzhan'ı renklerimize katmış olmaktan yana mutluluk duyuyoruz.





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