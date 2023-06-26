Hatayspor, Oğuzhan Matur'u kadrosuna kattı

Ülkemizde gerçekleşen deprem felaketi sebebiyle Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı alan Hatayspor bir transferi daha açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Oğuzhan Matur'u kadrosuna kattı
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26 Haziran 2023 21:56
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol bek Oğuzhan Matur'u renklerine bağladığını duyurdu.

Geçen sezon Zonguldak Kömürspor'da 34 maça çıkan Oğuzhan ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞTI

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Oğuzhan Matur önümüzdeki sezon 31 numaralı forması ile artık Atakaş Hatayspor ve Hataylılar için mücadele edecek. Şehrimizin yaşadığı büyük felakette, gerek arama kurtarma çalışmalarında gerek sahada halkımızla birlikte verdiği desteği artık yeşil sahada gösterecek olan Oğuzhan'ı renklerimize katmış olmaktan yana mutluluk duyuyoruz.

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