Hatayspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Hatayspor'da deplasman bilet fiyatları açıklandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Hatayspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu
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14 Ocak 2025 13:25
Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Hatayspor'da deplasman bilet fiyatları 1820 TL olarak açıklandı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada deplasman taraftarlarına ayrılan biletlerin 1820 TL'den satışa çıkarıldığı bildirildi.

VIP alt biletin 2250 TL olacağı maçın bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

"VIP üst 2000 TL, maraton alt 1750 TL, maraton üst 1500 TL, kale alt-üst 1400 TL, deplasman 1820 TL."

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