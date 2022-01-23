Hatayspor - Fenerbahçe maçı ertelendi

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'ndeki Hatayspor - Fenerbahçe mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor - Fenerbahçe maçı ertelendi
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23 Ocak 2022 15:38
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanması gereken karşılaşma, kar yağışı nedeniyle pazartesiye ertelendi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında bugün deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı müsabaka, etkili olan kar yağışı nedeniyle ertelendi. İki takım idarecileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda olumsuz saha ve hava koşullarından dolayı ertelenen bu mücadelenin 24 Ocak Pazartesi günü oynanmasına karar verildi. Aynı sahada oynanması planlanan karşılaşmanın İl Temsilciliği ile yapılacak görüşmeler çerçevesinde farklı bir sahaya alınması da gündemdedir." ifadeleri yer aldı.

Pazar oynanması gereken Beşiktaş-1207 Antalyaspor karşılaşması da olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenmişti.

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