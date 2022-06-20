Hatayspor'da ilk 11'in 5'i gitti

Atakaş Hatayspor'da ayrılıklar sürüyor. Tamamlanan 2021-2022 futbol sezonun ardından Teknik direktör Ömer Erdoğan ile başlayan, Mame Diouf, Adama Traore, Ruben Riberio ve kaleci Münir ile devam eden yaprak dökümü genç stoper Fatih Kurucuk'un ayrılık haberi ile devam etti. Geçtiğimiz hata sonu Atakaş Hatayspor'un resmi internet sitesinden Fatih Kurucuk'un ayrılık haberini duyurdu. Yönetim yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Fatih Kurucuk ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Fatih Kurucuk'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." dedi.



AYRILACAĞI HABERLERİ YAYILMIŞTI



2021-2022 sezonunun başlangıcında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Fatih Kurucuk ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın isteği üzerine yapılan bu transfer aynı zamanda futbolcunun yaşının 24 olması sebebi ile geleceğe yönelik yapılan bir yatırım olarak da lanse edilmişti.



Ancak Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın ani bir kararla takımdan ayrılması genç futbolcunun da dengesini bozdu. Sezon içinde yaptığı disiplinsiz davranışlarının da ayrılıkta etkili olduğu öğrenilen genç futbolcu, bordo-beyazlı yönetim ile masaya oturarak anlaştı ve sözleşmesini feshetti.



İLK 11'DEN 5 FUTBOLCU AYRILDI



Fatih Kurucuk'un da ayrılması ile geçtiğimiz sezon direk kadroda oynayan 5 futbolcu Atakaş Hatayspor'dan ayrılmış oldu. Mame Diouf, Adama Traore, Ruben Riberio ve kaleci Münir'den sonra Fatih Kurucuk'un da ayrılmasıyla Bordo-Beyazlı kulübün kadrosu iyice boşalmış oldu. Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Bordo-Beyazlı yönetim ayrılan futbolcuların yerini doldurmaya çalışıyor. (Hatay Söz / Yaser Çaparoğlu)





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