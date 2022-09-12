Hatayspor'da gündem Volkan Demirel

Süper Lig'de oynadığı 5 maçı 1 puanla geçen Hatayspor'da teknik direktör değişikliği yaşanabilir.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Serkan Özbalta ile yollarını ayırmayı düşünen Hatayspor, gündemine Volkan Demirel'i aldı. Taraflar, salı günü bir görüşme gerçekleştirecek.
Geçen sezonun sona ermesinin ardından Fatih Karagümrük'ten ayrılan Volkan Demirel'in adı, 1. Lig'den Göztepe ile de anılıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Serkan Özbalta ile yollarını ayırmayı düşünen Hatayspor, gündemine Volkan Demirel'i aldı. Taraflar, salı günü bir görüşme gerçekleştirecek.
Geçen sezonun sona ermesinin ardından Fatih Karagümrük'ten ayrılan Volkan Demirel'in adı, 1. Lig'den Göztepe ile de anılıyor.
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